У 1,8 млн казахстанцев повысятся заработные платы
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По данным минтруда, размер минимальной заработной платы за три года будет увеличен в 2 раза
С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы в Казахстане повысится с 70 до 85 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Данная мера позволит повысить денежные доходы у порядка 1,8 млн наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тысяч бюджетников.
"В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций", - отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в Казахстане принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы гражданских служащих.
Министерство ведет разъяснительную работу с частными предприятиями по повышению заработных плат работников.
"В результате с начала текущего года 8 тыс. работодателями приняты решения о повышении заработной платы свыше 2,8 млн работникам от 5 до 50%", - добавили в ведомстве.
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