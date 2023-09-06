У 1,8 млн казахстанцев повысятся заработные платы

По данным минтруда, размер минимальной заработной платы за три года будет увеличен в 2 раза

С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы в Казахстане повысится с 70 до 85 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Данная мера позволит повысить денежные доходы у порядка 1,8 млн наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тысяч бюджетников.

"В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций", - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Казахстане принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы гражданских служащих.

Министерство ведет разъяснительную работу с частными предприятиями по повышению заработных плат работников.