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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 09:47
224
Сегодня, 09:47
224
Фото: pixabay.com

У 140 казахстанцев выявили коронавирус за сутки

140 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

На шестое декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 374 человека (–1 183+ и 191 КВИ-), из них в стационарах находится – 191 пациент, на амбулаторном уровне – 1 183 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – пять пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациента,
  • на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:47
224
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