Тюрьмы Великобритании почти заполнены

Первая большая проблема для нового правительства Британии: тюрьмы почти заполнились и лейбористы решили выпускать из них досрочно, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russia.

Не успела оппозиция прийти к власти в Британии, как столкнулась с первым серьезным кризисом — тюремным. Через пару дней в переполненных тюрьмах не останется мест, что угрожает парализовать всю государственную машину борьбы с преступностью — от полиции до судов.

Сейчас в тюрьмах Англии и Уэльса сидит 87,5 тысяч человек — больше, чем в любой другой стране Европы, а свободных мест осталось всего полторы тысячи. Когда и они заполнятся, полиция не сможет арестовывать преступников, потому что суды откажутся принимать их в отсутствие камер для предварительного заключения.

Правительство лейбористов во главе с Киром Стармером, неделю назад сменившее консерваторов, принимает пожарные меры. В пятницу оно объявило, что досрочно освободит часть осужденных за ненасильственные преступления.

"Если не принять меры немедленно, нам грозит крах системы уголовного правосудия и разгул преступности", — сказала министр юстиции Шабана Махмуд в пятницу в речи перед персоналом тюрьмы "Файв Уэллс".

Тюремная реформа вынужденно стала первым большим делом Стармера на посту премьера. Объявление о ней последовало сразу после его возвращения с саммита НАТО в Вашингтоне. Даже там Стармеру пришлось отвечать на вопросы о переполненных тюрьмах.

Новый премьер обвинил в кризисе прежнюю власть консерваторов, правивших 14 лет.

"Ситуация даже хуже, чем я думал. Я в шоке от того, насколько все запущено. Доводить до такого — полнейшее безрассудство", — сказал Стармер журналистам в самолете.

За прежнюю власть ответил бывший министр юстиции Алекс Чок. Он рассказал Би-би-си, что предлагал аналогичный план расчистки мест в тюрьмах, однако премьер-консерватор Риши Сунак не решился дать ему ход перед выборами, на которых он всё равно потерпел историческое поражение.