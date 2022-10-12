Тюркское братство. История взаимоотношений Казахстана и Турции

Фото: ТРК президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным двухдневным визитом по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева. Впервые на посту Главы Турции Эрдоган посетил Казахстан в 2015 году. В 2021 году его запланированный визит и участие в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств пришлось отменить из-за коронавируса и загруженности рабочего графика. Хотя в Совете Эрдоган выступил по видеосвязи.

В этом году Эрдоган прилетел в Казахстан для участия в четвёртом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией и в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Подробнее о взаимоотношении двух государств в материале BaigeNews.kz.

Казахско-турецкие отношения

16 декабря 1991 года Турция стала одним из первых государств, признавших независимость Казахстана. Уже в марте 1992 года между двумя странами установились крепкие дипломатические отношения, а в октябре того же года открылось посольство Казахстана в Анкаре.

Сейчас в Алматы действует Генеральное консульство Турецкой Республики, пимимо этого консульство открыто в Актау, а почётное консульство расположено в Шымкенте.

В Турции и Стамбуле функционируют Генеральное консульство Республики Казахстан, наше консульство есть и в Анталье. Ещё семь почётных консульств размещены в разных городах Турции. Послом и представителем Казахстана в Турецской республики является Еркебулан Сапиев.

Политическое сотрудничество

С момента обретения независимости Казахстана первый президент Нурсултан Назарбаев посетил Турцию с государственными, официальными, рабочими визитами 24 раза. В свою очередь, президенты Турецкой Республики приезжали в Казахстан 15 раз, а премьер-министры - шесть.

Во время официального визита Назарбаева в Турцию в 2009 году был подписан договор о стратегическом партнёрстве между Казахстаном и Турцией.

22-24 мая 2012 года состоялся официальный визит премьер-министра Эрдогана в РК. В рамках визита были подписаны Совместное заявление о создании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и Совместная экономическая программа "Новая Синергия".

В октябре того же года в рамках официального визита Назарбаева в Турецкую Республику было проведено первое заседание Казахстанско-турецкого Совета стратегического сотрудничества выского уровня.

Знаковым можно назвать визит президента Казахстана в Турцию, совершённый в августе 2016 года. Это был первый визит главы иностранного государства после неудачной попытки переворота в его стране. В преддверии Первого Саммита науки и технологий ОИС был организован официальный визит президента Турции в Казахстан, в рамках которого подписаны соглашения на общую сумму 800 миллионов долларов. В 2018 году страны заключили дополнительные соглашения на сумму свыше 1,7 миллиарда долларов.

12 ноября 2021 года Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Стамбул и принял участие в VIII Саммите Тюркского Совета. Второй визит Токаева в Турцию состоялся через шесть месяцев, в мае 2022 года. в ходе которого Казахстан и Турция подписали "Совместное заявление о расширенном стратегическом партнёрстве", а также шесть межправительственных и восемь межведомственных документов.

Торгово-экономическое сотрудничество

"Двусторонний торговый оборот в 2021 году вырос на 33,3 процента и достиг 4,1 миллиарда долларов. Экспорт из РК в Турцию вырос на 39 процентов и составил три миллиарда долларов. Импорт в РК вырос на 20,5 процента и составил 1,1 миллиарда долларов. По итогам 2021 года Турция заняла пятое место среди крупнейших торговых партнёров Казахстана после России, Китая, Италии и Нидерландов", - сообщает министрество финансов РК.

По информации Министерства торговли Турции товарооборот между странами составил 5,3 миллирда долларов. На импорт пришлось четыре миллиарда, на экспорт - 1, 3 миллиарда долларов. В 2022 году данная тенденция сохранилась. При этом в январе-июле 2022 объём торговли между двумя странами вырос на 66,1 процента и достиг 3,5 миллиарда долларов. Экспорт из РК в этот период увеличился на 90,1 процента и составил 2,8 миллиарда долларов. Импорт же вырос на 12,9 процента и составил на текущий момент 745,1 миллиона долларов.

Межправительственная экономическая комиссия

Для того чтобы наладить эффективность и развитие экономических отношений между Казахстаном и Турцией создана Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Четвёртого марта 2022 года в Астане в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией состоялось 12-е заседание Совместной межправительственной экономической комиссии (МПЭК) между Казахстаном и Турцией.

Инвестиции

Всего за период с 2005 года по первый квартал 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций Турции в Казахстан составил 4,35 миллиарда долларов. В свою очередь, Казахстаном за этот период в экономику Турции инвестировано порядка 1,1 миллиарда долларов.

В 2019 и 2020 годы в Казахстан был привлечён рекордный объём инвестиций из Турции – 357,8 и 363,5 миллиона долларов соответственно. Новый рекордный объём инвестиций продолжился и в 2021 году. По итогам которого было привлечено 679,5 миллиона долларов ПИИ, что на 86,9 процента больше по сравнению с 2020 годом. В первом квартале 2022 года этот показатель составил 103,7 миллиона долларов.

По итогам 2021 года Турция после Нидерландов, США, Швейцарии, России, Великобритании, Китая, Бельгии и Кореи входит в число девяти ведущих стран-инвесторов. После Китая и США она занимает второе место по темпам роста инвестиций в экономику Казахстана.

На сегодня общее количество совместных казахстанско-турецких инвестиционных инициатив включает 140 проектов на сумму шесть миллиардов долларов, в том числе:

реализован 61 проект на сумму порядка двух миллиардов долларов;

реализуется 27 проектов на сумму порядка трёх миллиардов долларов;

прорабатывается 54 перспективных проекта на сумму порядка 1,3 миллиарда долларов.

Эти проекты включают в себя машиностроение, строительные материалы, текстиль, химическую и фармацевтическую промышленность, а также другие сектора; сельское хозяйство; горно-металлургический комплекс; энергетику; здравоохранение и инфраструктуру.

В целом, с участием турецких инвесторов в Казахстане были реализованы 16 новых инвестиционных проектов. По итогам 2022 года ожидается реализация новых 13 проектов.

Сегодня в Казахстане инвестиционные проекты реализуют ведущие турецкие холдинги: YildizHolding, YildirimHolding, YDAHolding, AbdiIbrahim, Aselsan, AnadoluEndustriHolding, BorusanHolding, TAVHavalimanlariHolding, UlkarHolding и OkanHolding.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

На территории Турции установлены памятники видным национальным деятелям, поэтам и писателям казахского народа, в частности, Кунанбайулы, Абылай Хану, Аронұлы, Жабаеву, Жумабаеву, Кабанбай Батыру и первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В честь известных казахских поэтов и писателей названы улицы в Анкаре, Стамбуле, Измире, Кырккале, Эрзуруме, Кютахии; имя Назарбаева носят улицы в Адане, Гебзе, Кыршехире, Невшехире; открыты парки в Анкаре, Анталии, Алании, Невшехире, Нийде и Чоруме.

В 2003 году в Стамбуле открыли среднюю школу имеми Абая. В 2020 году начальную и среднюю школы имени Фараби открыли в провинциях Эрзурум и Муш.

Динамично развивается сотрудничество между Союзом писателей Казахстана и Евразийским союзом писателей Турции. При поддержке турецкой стороны переведены произведения более 100 казахских поэтов и писателей, в том числе Кунанбайулы, Аль-Фараби, Жабаева, Жумабаева, Ауэзова, Момышулы, Муртазы, Сулейменова, Кекилбаева, Шаханова, Машанова и других.

Сотрудничество между Турцией и Казахстаном в сфере образования является важной частью культурно-гуманитарного направления. На сегодняшний день около 2500 казахстанских студентов окончили турецкие передовые университеты и вносят свой вклад в развитие взаимоотношений двух стран. По данным Совета высшего образования Турции в турецких вузах обучаются 2909 казахстанских студентов.

Успешно функционирует Международный казахско-турецкий университет имени Ахмета Ясауи в Туркестане, открытый по соглашению между правительствами двух стран. Филиалы этого вуза действуют в Алматы, Шымкенте и Кентау.

Ещё одним свидетельством развития культурных связей стал рост числа городов-побратимов двух стран, таких как Анкара-Астана, Алматы-Стамбул, Анталия-Талдыкорган, Павлодар-Кайсери, Актау-Самсун, Шымкент-Измир и других.

Напомним, казахстанский политолог Талгат Калиев заявил, что предстоящий государственный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану является свидетельством высокого авторитета казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева на мировой арене, что особенно важно в условиях нынешней непростой геополитической ситуации.

Также турецские СМИ отметили, что предстоящий визит имеет не только политическую ценность, но и важный шаг двух государств в сфере сотрудничества в области безопасности на территории Азии.