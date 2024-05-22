Тюркский инвестиционный фонд официально начал свою деятельность

В Турции прошло первое инаугурационное заседание Совета управляющих стран-членов Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ). Представителем Казахстана в Совете стал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.



Отметим, Тюркский инвестиционный фонд - первый совместный финансовый институт экономической интеграции стран тюркского мира. Его первоначальный капитал составит $500 млн. Главной целью создания фонда является развитие экономических и коммерческих отношений между тюркскими странами. По оценкам министерства финансов Турции, к концу 2024 года тюркские государства займут важное место в мировой экономике, достигнув объема экономики в $1,9 трлн и численности населения в 178 млн человек.



Основное внимание в работе фонда будет уделяться поддержке совместных проектов в различных секторах экономики (инфраструктура, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, туризм, IT и др).



К слову, реализация проектов будет нацелена на создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики. Сотрудничество в рамках фонда позволит Казахстану получить финансирование, гранты и техническую помощь для запуска социально важных проектов, а также укрепить торгово-экономическое взаимодействие с участниками Организации тюркских государств.