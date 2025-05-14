Положение о Консультативной платформе центральных избирательных органов (КП ЦИО) государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписали в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие главы центральных избирательных органов государств-членов ОТГ – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и государства-наблюдателя при ОТГ – Венгрии, а также четырёх авторитетных международных организаций – ОТГ, Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB), Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), Тюркской академии, учёные из стран ОТГ, депутаты Парламента РК, члены Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РК, председатели территориальных избирательных комиссий областей, Астаны, Алматы и Шымкента.

Создание консультативной платформы центральных избирательных органов государств-членов Организации тюркских государств инициировано Президентом РК на 10-м юбилейном саммите ОТГ, состоявшемся 3 ноября 2023 года в Астане. Решение единодушно поддержано главами всех тюркских государств и отмечено в Бишкекской декларации 11-го саммита ОТГ, подписанной 6 ноября 2024 года.

На церемонии подписания Положения Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров зачитал приветственное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева участникам мероприятия.

Глава государства поблагодарил своих коллег из братских стран за поддержку предложения по созданию консультативной платформы и выразил уверенность, что инициатива окажет содействие развитию избирательных систем государств-участников организации.

"Символическое значение имеет, что подписание положения консультативной платформы состоится в Туркестане - духовной столице тюркского мира. Учитывая важность вопросов, поддерживаю проведение конференции "Тюркский мир: традиции, практика и перспективы развития избирательных систем". Эти мероприятия, безусловно, ещё больше углубляют сотрудничество между братскими странами с общими историческими корнями", - акцентировал в приветственной речи Глава государства и пожелал плодотворной работы консультативной платформе.

Также свои приветственные письма направили председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

Глава Центризбиркома Казахстана отметил, что по информации из открытых источников, на сегодня во всех государствах-членах ОТГ насчитывается 96,5 млн избирателей, и за последние два года в них состоялись 15 выборов разного уровня.

"Сегодня мы собрались в духовной столице всего тюркского народа – Туркестане для подписания Положения о консультативной платформе центральных избирательных органов государств-членов ОТГ. Создание площадки для диалога в столь важной политической сфере будет способствовать повышению качества, эффективности и инклюзивности избирательных процессов в государствах-членах ОТГ", - сказал он.

На мероприятии выступили главы центральных избирательных органов Азербайджана - Мазахир Панахов, Кыргызстана - Тынчтык Шайназаров, Турции - Ахмет Йенер, Узбекистана - Зайниддин Низамходжаев. Зачитано приветственное письмо главы Национального избирательного офиса Венгрии Аттилы Надь. Также с речью выступили генеральные секретари ОТГ Кубанычбек Омуралиев, Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB) Ин-шик Чжанг, Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр и вице-президент Тюркской академии Асхат Кесикбаев.

Подписанное Положение предполагает, что системное сотрудничество между центральными избирательными органами государств-членов ОТГ будет способствовать укреплению взаимопонимания и повышению эффективности избирательных процессов, и поощряет государства-члены ОТГ развивать многостороннее сотрудничество и координацию путем организации международных миссий наблюдателей ОТГ на выборах и референдумах в государствах-членах.

Члены КП ЦИО ОТГ в положении также постановили следующее:

создают платформу для диалога, обмена информацией, опытом и передовыми практиками в области избирательных процедур;

содействуют развитию сотрудничества между избирательными органами государств-членов;

внедряют инновационные подходы и технологии в избирательные процессы;

координируют деятельность ЦИО государств-членов ОТГ по проведению электоральных мероприятий;

содействуют обмену экспертами и учебно-методическими материалами между избирательными органами;

участвуют в наблюдении за выборами с целью изучения опыта других стран и развития избирательной системы.

Также на полях мероприятия состоялись двусторонние встречи председателя ЦИК Казахстана с коллегами из Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, а также главами ОТГ, Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB), Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

На встречах обсуждались вопросы взаимного сотрудничества и обмена опытом в сфере организации электоральных кампаний. Стороны вновь подтвердили важность развития международного электорального сотрудничества и выразили убежденность, что создание общей платформы для проведения регулярных консультаций и обеспечения сотрудничества между центральными избирательными органами государств-членов ОТГ будет способствовать развитию электоральных процессов.