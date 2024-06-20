Тюркские государства договорились упростить международные перевозки

Сенат ратифицировал Соглашение о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств. Документ направлен на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Амангельды Нугманов сообщил, что целью Соглашения является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между государствами – членами Организации тюркских государств.

"Соглашение способствует развитию современных систем железнодорожного, водного и автомобильного транспорта, обеспечению предварительного обмена информацией для ускорения прохождения поездами таможенных процедур, а также внедрению цифровых технологий в отношении грузов", - отметил он.

По его словам, Закон позволит упростить процедуры международных комбинированных перевозок, а также увеличить объемы перевозок грузов, между государств – членов Организации тюркских государств, выполняемых автотранспортом, железнодорожным и морским транспортом.