Международная конференция, посвящённая развитию музыкальной тюркологии прошла в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Благодаря мероприятию Алматы стал местом встречи для исследователей из разных стран, включая Россию, Германию, Японию, США, Польшу и Словакию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс- службу Министерства культуры и информации РК.

Конференцию приурочили к 30-летию первого симпозиума "Музыка тюркских народов", который состоялся в Алматы в 1994 году и стал важным шагом в развитии этого направления. Тогда это был первый международный научный диалог о музыкальной культуре тюркоязычных стран.

В Аматы приехали специалисты из Казахстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, а также из России, Германии, Японии, США, Польши и Словакии. Учёные и музыканты обсудили, как развивается тюркская музыка сегодня и какие перспективы открываются перед молодыми исследователями и исполнителями.

"В программе конференции — пленарные заседания, тематические секции, мастер-классы, презентация книги "Национальные музыкальные инструменты тюркоязычных стран", а также большой концерт, где прозвучали как традиционные, так и современные произведения тюркского мира", — отметили организаторы.

Также в рамках мероприятия в стенах консерватории открылся Центр тюркской музыкальной культуры и наследия имени Булата Каракулова. Он будет заниматься изучением и популяризацией музыкального наследия тюркских народов. Центр создан при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия и Министерства культуры и информации РК.