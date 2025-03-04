Тюлени десятками выбрасываются на сушу в Мангистауской области
Ситуацию прокомментировал эколог.
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Поведение тюленей в Мангистауской области беспокоит эко-защитников. Млекопитающие выбрасываются на сушу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
По словам председателя регионального экологического совета ассоциации Ecojer Адильбека Козыбакова, сначала ему присылали видео, на которых работники месторождений замечали по одному животному. Однако сегодня поступила информация о том, что встречали по два десятка каспийский тюленей.
Эколог отметил, что после того, как животных возвращали в воду, они снова выбирались на берег. Точную причину такого поведения определить можно будет лишь после детальных исследований.
"Пока мы можем только строить свои догадки, что возможно это из-за того, что море загрязнено, был какой-то выброс. Сброс или же что титанические сдвиги произошли на дне моря и поэтому выделялся газ, из-за этого тюлени выбрасываются на берег", - предположил Козыбаков.
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