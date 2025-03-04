Поведение тюленей в Мангистауской области беспокоит эко-защитников. Млекопитающие выбрасываются на сушу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам председателя регионального экологического совета ассоциации Ecojer Адильбека Козыбакова, сначала ему присылали видео, на которых работники месторождений замечали по одному животному. Однако сегодня поступила информация о том, что встречали по два десятка каспийский тюленей.

Эколог отметил, что после того, как животных возвращали в воду, они снова выбирались на берег. Точную причину такого поведения определить можно будет лишь после детальных исследований.