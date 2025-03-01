Нефтяники обнаружили в районе месторождения Каламкас тюленя. Эндемик находился на большом расстоянии от побережья Каспия и блуждал в снегах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Видео с тюленем опубликовал на своей странице в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.

"Скорее всего, тюлень заблудился и не смог сориентироваться из-за снежного бурана", — подписал видео он.

Как рассказали в пресс-службе Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя, специалист учреждения связались с автором видео и выяснили, что животное довезли до моря и выпустили в воду. Его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Напомним, ранее представители центра рассказали о своих наблюдениях за эндемиком. По их словам, начиная с 2015 года, проводятся экспедиции в места скопления млекопитающих для изучения условий их жизни. За эти годы казахстанскими и международными учеными сделан ряд выводов о сокращении популяции.