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Тысячу тонн сельскохозяйственной продукции привезут североказахстанцы на ярмарку в столицу Сегодня, 11:34
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Тысячу тонн сельскохозяйственной продукции привезут североказахстанцы на ярмарку в столицу

Тысячу тонн сельскохозяйственной продукции привезут североказахстанцы на ярмарку в столицу 8 и 9 октября в Астане, передает BaigeNews.kz. Возле спорткомплекса "Астана Арена" на проспекте Туран, 48 с 8:00 до 18:00 часов будет проходить сельскохозяйственная ярмарка с участием Северо-Казахстанской области.

Свежее мясо, овощи, молочные продукты и кондитерские изделия от лучших производителей по ценам ниже рыночных смогут приобрести гости и жители столицы. На ярмарку в Астану североказахстанцы привезут 680 тонн картофеля и овощей, 130 тонн мяса и колбасных изделий, 25 тонн молока и молочных продуктов, более 100 тысяч штук куриных яиц, мед, макаронные и кондитерские изделия.

"Участие примут порядка 110 лучших предприятий и сельхозтоваропроизводителей. Качественная и экологически чистая продукция будет широко представлена на ярмарке, в том числе мясо конины, говядины и баранины, колбасы и мясные деликатесы, кумыс, продукция пчеловодства, мука и прочее. При этом продукция будет реализоваться по стоимости ниже рыночных цен на 15-20 процентов", - рассказали в управлении сельского хозяйства Северо-Казахстанской области.

Всего на ярмарку в столицу североказахстанцы привезут порядка 1000 тонн сельскохозяйственной продукции.

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#продукты #сельхозярмарка #СКО
Журналист
Сегодня, 11:34
304
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