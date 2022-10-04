Тысячу тонн сельхозпродукции привезут на ярмарку в Астану

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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в столице 8 и 9 октября возле спорткомплекса "Астана Арена", передает BaigeNews.kz. Фермеры из Северо-Казахстанской области привезут 680 тонн картофеля и овощей, 130 тонн мяса и колбасных изделий, 25 тонн молока и молочных продуктов, более 100 тысяч штук куриных яиц, мёд, макаронные и кондитерские изделия.

Участие примут порядка 110 лучших предприятий и сельхозтоваропроизводителей. Качественная и экологически чистая продукция будет доступна астанчанам по стоимости ниже рыночных цен на 15-20 процентов. Всего на ярмарку в столицу североказахстанцы привезут порядка 1000 тонн сельскохозяйственной продукции.