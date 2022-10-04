open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


dailynews.kz Сегодня, 11:34
50
Фото: dailynews.kz

Тысячу тонн сельхозпродукции привезут на ярмарку в Астану

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в столице 8 и 9 октября возле спорткомплекса "Астана Арена", передает BaigeNews.kz. Фермеры из Северо-Казахстанской области привезут 680 тонн картофеля и овощей, 130 тонн мяса и колбасных изделий, 25 тонн молока и молочных продуктов, более 100 тысяч штук куриных яиц, мёд, макаронные и кондитерские изделия.

Участие примут порядка 110 лучших предприятий и сельхозтоваропроизводителей. Качественная и экологически чистая продукция будет доступна астанчанам по стоимости ниже рыночных цен на 15-20 процентов. Всего на ярмарку в столицу североказахстанцы привезут порядка 1000 тонн сельскохозяйственной продукции.

0/1
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#продукты #сельхозярмарка #СКО
Журналист
Сегодня, 11:34
50
Поделитесь:
Наверх