Тысячи жителей Кызылординской области вынуждены пить воду из колодцев – сенатор
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В Кызылординской области остается 23 села, где централизованное водоснабжение до сих пор отсутствует. Данную проблему поднял сенатор Руслан Рустемов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, почти 6 тысяч жителей Кызылординской области вынуждены использовать привозную воду и шахтные колодцы, что сказывается на их качестве жизни и здоровье.
Депутат отмечает, что на реализацию проектов по подключению сел Акбасты, Токабай и Абай Аральского района к групповой водопроводной сети было выделено 2,4 млрд тенге из необходимых 8,1 млрд. Аналогичная ситуация сложилась в селе Акбасты, где для завершения строительства насосных станций и водохранилищ не хватает средств. Также требуется финансирование для обеспечения водоснабжением ещё шести сел в области.
"В рамках уточнения республиканского бюджета просим Правительство содействовать в выделении 8,5 млрд тенге для завершения работ в населённых пунктах Акбасты, Токабай и Абай, а также для реализации проектов по водоснабжению сел Ерімбетжаға, Тастүбек, Шәкен, Шилі, Шитүбек и Сарбұлақ. Реализация этих проектов улучшит качество жизни жителей экологически неблагоприятных районов и окажет положительное влияние на здоровье населения", - сказал сенатор Рустемов.
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