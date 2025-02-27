В Кызылординской области остается 23 села, где централизованное водоснабжение до сих пор отсутствует. Данную проблему поднял сенатор Руслан Рустемов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, почти 6 тысяч жителей Кызылординской области вынуждены использовать привозную воду и шахтные колодцы, что сказывается на их качестве жизни и здоровье.

Депутат отмечает, что на реализацию проектов по подключению сел Акбасты, Токабай и Абай Аральского района к групповой водопроводной сети было выделено 2,4 млрд тенге из необходимых 8,1 млрд. Аналогичная ситуация сложилась в селе Акбасты, где для завершения строительства насосных станций и водохранилищ не хватает средств. Также требуется финансирование для обеспечения водоснабжением ещё шести сел в области.