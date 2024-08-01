Тысячи зеленых скелетов обнаружили в Германии

В ходе строительных работ в Нюрнберге (Германия) было обнаружено массовое захоронение жертв чумы 1632-1633 годов, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Их остатки оказались окрашены в зеленый цвет.

В настоящее время найдено уже две тысячи скелетов жертв средневековой болезни. По словам археологов, всего их будет примерно три тысячи, что сделает данное чумное захоронение крупнейшим в Германии.

Зеленый цвет скелетов обусловлен тем, что в данном районе в XIX веке был расположен медный завод, который загрязнял почву отходами производства. Оксиды металлов вместе с дождевой водой просочились под землю и окрасили скелеты жертв чумы в зеленый цвет.