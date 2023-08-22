Тысячи тонн мусора и миллионные штрафы: в Астане ликвидируют стихийные свалки

С начала года в пяти районах города выявили 188 точек несанкционированного своза мусора. Большая их часть уже ликвидирована, по остальным ведется работа по устранению, передает BaigeNews.kz.

В районе Есиль по результатам космического мониторинга в 2023 году обнаружены 72 точки стихийных свалок. На сегодняшний день отработаны 20 из них, по остальным работы на стадии завершения.

Строительными компаниями вывезено более 6 тысяч тонн мусора.

Всего же в текущем году с учетом экологического месячника и коммунальных субботников вывезено более 24 500 тонн мусора.

По району Нура выявлено 45 локаций несанкционированных свалок с объемом более 30 тысяч тонн. Из них 13 ликвидированы. Вывезено около 10 тысяч тонн отходов.

В вывозе несанкционированных свалок задействованы 4 строительные компании.

Из района Алматы с начала года вывезено более 9 350 тонн (1226 рейсов) мусора.

Согласно предоставленным космическим снимкам "Қазақстан Ғарыш Сапары" выявлены 39 точек несанкционированных свалок. Отработаны 38 из них.

Из 24 точек, обнаруженных в районе Сарыарка, устранены 20 незаконных свалок, вывезено 15 тысяч тонн мусора.

Для предотвращения фактов незаконного вывоза строительного мусора привлекается экологическая полиция. С начала текущего года составлено 605 протоколов о нарушения норм благоустройства и санитарии, наложено штрафов на сумму 5,5 млн. тенге.

По предоставленным космическим снимкам "Қазақстан Ғарыш Сапары" на территории района "Байконыр" выявили 22 точки, из них подтверждены восемь. Все они уже ликвидированы.