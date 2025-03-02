В Нише на юго-востоке Сербии демонстранты размахивали флагами и призывали власть имущих к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"Мы больше не будем мириться с несправедливостью, коррупцией и неэффективной системой, которая нас ограничивает", - говорилось в заявлении студентов.

В городе прошла серия митингов и концертов. Кроме того, протестующие перекрыли ряд важных транспортных магистралей. Блокада должна была продолжаться до 2 марта. Местные жители снабдили студентов одеялами, горячей едой и напитками.

Ранее, 1 ноября 2024 года, на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес. Жертвами стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет.

Вскоре после трагического события в Белграде начались протесты, с течением времени распространившиеся на другие города Сербии. Их участники призывали не дать ответственным уйти от наказания. Демонстранты требовали отставки мэра города Нови-Сад и премьер-министра страны Милоша Вучевича.

Последний 28 января объявил об отставке. Он сообщил, что это решение связано с трагедией в Нови-Саде, а также с ранением одной из студенток в ходе протестов. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его не волнуют протесты.

Многие в Сербии считают причиной трагедии в Нови-Саде коррупцию и раздачу заказов на строительство родственникам чиновников, передавало AFP.

Строительством вокзала занималось китайское предприятие, прокладывающее на этом отрезке железнодорожную ветку между Белградом и Будапештом.