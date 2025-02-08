Тысячи школьников и студентов перекрыли движение в центре Афин в знак протеста против задержек в расследовании железнодорожной катастрофы 2023 года, унесшей жизни 57 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Протестующие прошли по центру города, скандируя "Убийцы! Убийцы!". Их сопровождали сотни полицейских, включая спецназ.

"То, что происходит сегодня, - это требование не только справедливости, но и открытой и чистой дороги. Для тех, кто придет после нас, для нас самих, для тех, кто сегодня старше. Мы здесь не только для себя", - сказал учитель средней школы, назвавшийся Пантази.

Акция протеста в Афинах прошла чуть больше недели спустя после того, как десятки тысяч людей вышли на протесты в более чем 100 городах страны. Это стало крупнейшей акцией протеста в Греции за более чем десять лет.

Она произошла после того, как местные СМИ опубликовали новую аудиозапись, свидетельствующую о том, что десятки жертв трагедии могли погибнуть в пожаре.

Ранее считалось, что все жертвы катастрофы, произошедшей в феврале 2023 года, погибли при столкновении.

Демонстранты держали транспаранты с лозунгом "У меня нет кислорода", эти слова можно услышать на аудиозаписи.

Авария произошла незадолго до полуночи 28 февраля 2023 года, когда на линии, соединяющей Афины и Салоники, лоб в лоб столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Большая часть погибших были молодыми людьми в возрасте до 25 лет, они возвращались в Салоники после праздников.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории Греции, и она вызвала массовые протесты по всей стране. Многие люди говорили, что столкновение свидетельствует о многолетнем запустении железнодорожной сети после десятилетнего финансового кризиса.

Судебное расследование все еще продолжается, и причина смерти многих жертв до сих пор не установлена.

Однако медлительность расследования побудила семьи погибших обвинить правительство в попытке скрыть улики, что Афины отрицают.

На акции протеста в Афинах было распространено заявление семей погибших, в котором утверждалось, что поезд перевозил "нелегальный химический груз", который и вызвал пожар после крушения.