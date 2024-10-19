Тысячи спасённых жизней: казахстанцы отмечают День спасателя

19 октября казахстанские спасатели и пожарные отмечают профессиональный праздник, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в этом году органам гражданской защиты исполняется 29 лет.

"За годы работы службы ЧС совершили более 1,6 млн выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Благодаря деятельности, профессионализму, оперативности пожарных и спасателей спасено более 421 тысяч человек, эвакуировано из различных зон ЧС свыше 383 тысяч, оказана медицинская помощь более 72 тысячам пострадавшим. Ежегодно в среднем регистрируется более 18 тысяч ЧС природного и техногенного характера, из них происходит 12 тысяч пожаров. Из зоны ЧС спасатели спасают 8 тысяч граждан, эвакуируют свыше 20 тысяч человек, оказывается медицинская помощь 4 тысячам пострадавших. Рискуя и спасая жизни граждан, за время существования противопожарной и спасательной служб в стране при исполнении служебных обязанностей погибли 73 сотрудника", — отмечают в МЧС.

По данным ведомства, с начала 2024 года спасательные подразделения более 70 тысяч раз выезжали на пожары и аварийно-спасательные работы, спасли более 12 тысяч человек, эвакуировали из зоны ЧС более 65 тысяч человек, оказали экстренную медицинскую помощь 4,6 тысячи пострадавшим и психологическую помощь тысяче пострадавшим.

Сегодня в органах гражданской защиты несут службу более 27 тысяч сотрудников. Спасатели доказали свой профессионализм на международном уровне, участвуя в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции и Афганистане. В сложных экстремальных условиях и несмотря на продолжающиеся повторные подземные толчки спасатели проводили работы по разбору завалов, эвакуации и спасению людей, оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Только за последние три года оказана гуманитарная помощь Турецкой Республике, Сирийской Арабской Республике, Украине, Республике Таджикистан, Республике Афганистан, Кыргызской Республике, Палестине.

С профессиональным праздником казахстанских спасателей поздравил глава МЧС генерал-майор Чингис Аринов.

"Этот день символизирует вашу преданность делу, мужество и самоотверженность. Ваш труд бесценен для общества, и я горжусь каждым из вас. Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжит реализацию программ, направленных на социальное, жилищное и материально-техническое обеспечение сотрудников. В День спасателя от всей души желаю Вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших важных делах! Пусть ваши заслуги во имя безопасности нашей страны будут успешными!", — отметил глава МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС РК