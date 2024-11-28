Тысячи проверок провели в Казахстане для защиты прав социально-уязвимых слоев населения

В Казахстан с начала 2024 года государственными инспекторами социальной защиты во всех регионах Казахстана проведено 2 474 проверки, из которых 629 – в рамках профилактического контроля, 655 – внеплановые, 1 190 – по требованию прокуратуры. По итогам проверок выдано 949 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также наложено 961 административное взыскание в виде штрафов на общую сумму более 215,8 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты населения РК.

Государственным контролем охвачены: акиматы – 174, центры оказания специальных социальных услуг – 99, ИП – 49, школы - 802, магазины – 21, отделы и управления местных исполнительных органов – 110, дом культуры – 12, архивы, музеи – 12, банки – 12, детские сады – 468, колледжи, лицеи – 144, кафе, рестораны, гостиницы – 33, нотариусы – 4, государственные учреждения – 114, больницы, поликлиники – 88, санатории – 8, торговые дома – 39, отделения АО "Казпочта" – 9, пункты полиции – 8, стомалогия – 4, реабилитационные центры – 11, автобусный парк, авто/жд вокзалы, аэропорты – 9, библиотека – 4, ДЮСШ, спортшколы – 16 и другие.

"Так, в области Абай по обращению общественного объединения проведена внеплановая проверка одного из торговых домов из-за отсутствия доступной среды для лиц с инвалидностью (далее – ЛСИ). По итогам проверки субъект привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а также внесено предписание об устранении нарушений," - отметили в минтруда.

При этом инспекторы отмечают положительные изменения в адаптации социальной инфраструктуры для ЛСИ.

"С каждым годом условия для лиц с инвалидностью становятся лучше. Новые объекты уже доступны, предусмотрены пандусы, поручни, тактильные средства, лифты. Ранее действующие объекты также модернизируются. Например, на рынке Grand Bazar оборудовано 20 парковочных мест для лиц с инвалидностью, а доступ на второй этаж теперь возможен даже без посторонней помощи. Все центры обслуживания населения стали доступными: пандусы соответствуют требованиям, двери широкие, порогов нет. Считаю, что работа в этом направлении ведется на должном уровне", – отметил житель г. Тараз Астанакул Керимкулов, лицо с инвалидностью второй группы.

Напомним, с 1 июля 2023 года, после вступления в силу Социального кодекса РК, в стране внедрен институт государственных инспекторов социальной защиты. В их компетенцию входит контроль за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что актюбинские чиновники лишили 500 инвалидов шанса на получение жилья.