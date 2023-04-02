Тысячи португальцев вышли на митинг против жилищного кризиса

Фото: euronews.com

Тысячи португальцев вышли на улицы Лиссабона и других крупных городов страны в знак протеста против жилищного кризиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В стремлении защитить свое "конституционное право" демонстранты призвали к "достойному жилью для всех".

Повышение арендной платы, стремительный рост цен на жилье, высокие ставки по ипотечным кредитам, а также приток иностранных инвесторов вытесняют граждан Португалии с рынка недвижимости. Более половины из них зарабатывают менее тысячи евро в месяц.

Ситуацию усугубляет наплыв иностранных туристов, стремящихся снять жилье на короткий срок, что также толкает цены вверх и вынуждает местных жителей покидать свои районы.

Активисты настаива.т на референдуме о запрете краткосрочной аренды жилья в Лиссабоне.

В марте левоцентристское правительство социалистов представило пакет мер по решению жилищной проблемы, которые были одобрены кабинетом министров в минувший четверг.

Однако эти меры не убедили активистов, которые считают их "троянским конём", так как они предусматривают такие шаги как упрощение выселений и увеличение налоговых льгот, провоцирующих, по их мнению, спекуляцию недвижимостью.

Согласно данным статистического агентства ЕС Eurostat, в период с 2020 по 2021 год цены на жилье в Португалии выросли на 157 процентов. С 2015 по 2021 год арендная плата подскочила на 112 процентов.