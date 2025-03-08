В честь Международного женского дня в пассажирских поездах Казахстана по всем направлениям прошла праздничная акция – тысячи женщин-пассажирок получили цветы и памятные подарки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

"С самого утра в разных уголках страны проводники поздравляли пассажирок теплыми пожеланием и приятными сюрпризами. Женщины, получившие подарки, были приятно удивлены и с радостью выражали свою благодарность. Специально к празднику некоторые поезда были украшены тематическим декором, что добавило еще больше весеннего настроения", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ежегодно в казахстанских поездах путешествуют порядка 13,5 млн пассажиров и половина из них - женщины.