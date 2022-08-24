Тысячи пар поддельных Gucci, Dior и Nike пытались вывезти из Казахстана в Россию

Фото: chel.mk.ru

Сотрудники Челябинской таможенной службы задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на MKRU.

Фуру с контрафактной обувью задержали в Троицком районе. Она следовала из Казахстана в Екатеринбург.

"Во время досмотра в грузовом автомобиле обнаружили более четырёх тысяч пар обуви без обязательной маркировки. Среди них более тысячи поддельных Louis Vuitton, Gucci, Dior, Nike, Ecco и других мировых брендов", – пояснил заместитель начальника регионального ведомства Станислав Васев.

Контрафактную продукцию изъяли сотрудники полиции. Ущерб правообладателям торговых марок оценили в 10 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. За незаконное использование чужих логотипов и перевозку немаркированной продукции контрабандистам грозит весомый срок лишения свободы и крупные штрафы с конфискацией незаконных товаров.

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