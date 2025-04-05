Тысячи человек приняли участие в массовой демонстрации в центре Рима, выступив против инициативы Европейской комиссии по перевооружению Европейского союза. Митинг организовало оппозиционное движение "Пять звезд", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Акция стартовала на площади Витторио и завершилась у Фори-Империали. По информации организаторов, в демонстрации могли принять участие до 100 тысяч человек.

С обращением к участникам выступил лидер "Движения 5 звезд", бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он резко раскритиковал правительство Джорджи Мелони и план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предполагающий выделение 800 млрд евро на перевооружение.

"Сегодня мы говорим решительное ‘нет’ бессмысленным тратам. План по перевооружению на 800 миллиардов евро — это историческая ошибка. Мелони поддержала его без одобрения парламента, и это очередной провал её кабинета", — заявил Конте.

В митинге также приняли участие представители Лево-зелёного альянса и делегация Демократической партии Италии. Лидер сенаторов Демпартии Франческо Бочча обвинил правительство в изоляции Италии в Европе и заявил, что оппозиция стремится отправить в отставку как кабинет Мелони, так и вице-премьера Маттео Сальвини.

Тем временем с критикой митинга выступил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Он обвинил оппозицию в непоследовательности и напомнил, что во время работы Конте в правительстве расходы на оборону уже увеличивались.