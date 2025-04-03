Тысячи людей в Акмолинской области не могут покинуть село из-за перелива
Дорогу к селу Караозек затопило.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 апреля 2025 года в 02:30 в селе Караозек Буландынского района произошло сезонное явление — перелив на участке въездной автодороги. Ширина перелива составляет от 10 до 15 метров, а глубина – 10-15 см. В связи с этим, акимат Караозекского сельского округа принял меры по ограничению движения автотранспорта в данном районе, установив соответствующие запрещающие знаки, передаёт BaigeNews.kz.
На данный момент в селе Караозек проживает 1007 человек, проживающих в 212 домах. Все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения уже приняты: экстренная госпитализация не требуется, а также завезены продукты питания и медикаменты.
Ситуация находится под контролем, на месте перелива организовано круглосуточное дежурство РОП Буландынского района и МИО. На обеспечение безопасности выделены две единицы техники и два сотрудника.
Акимат сообщает, что данный перелив является временным и сезонным явлением, характерным для данного времени года, и не представляет угрозы для жителей села. Альтернативные дороги в данный момент отсутствуют.
Ранее дорогу закрыли возле Петропавловского гидроузла из-за перелива.
Самое читаемое
- Мальчик стал героем Казнета, собрав мусор после празднования Ораза Айта
- 21-летний парень погиб в канаве, пытаясь скрыться от полиции в Петропавловске
- Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
- Уголовное дело расследуют против сына Нурлана Нигматулина
- Астанчанка "торговала" проститутками прямо на улице