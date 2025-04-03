2 апреля 2025 года в 02:30 в селе Караозек Буландынского района произошло сезонное явление — перелив на участке въездной автодороги. Ширина перелива составляет от 10 до 15 метров, а глубина – 10-15 см. В связи с этим, акимат Караозекского сельского округа принял меры по ограничению движения автотранспорта в данном районе, установив соответствующие запрещающие знаки, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент в селе Караозек проживает 1007 человек, проживающих в 212 домах. Все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения уже приняты: экстренная госпитализация не требуется, а также завезены продукты питания и медикаменты.

Ситуация находится под контролем, на месте перелива организовано круглосуточное дежурство РОП Буландынского района и МИО. На обеспечение безопасности выделены две единицы техники и два сотрудника.

Акимат сообщает, что данный перелив является временным и сезонным явлением, характерным для данного времени года, и не представляет угрозы для жителей села. Альтернативные дороги в данный момент отсутствуют.

Ранее дорогу закрыли возле Петропавловского гидроузла из-за перелива.