Тысячи людей разграбили склады с гуманитарной помощью в секторе Газа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о разграблении нескольких складов с гуманитарной помощью в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены", — приводит сообщение агентства телеканал Al Arabiya.
По его информации, на одном из складов БАПОР хранятся гуманитарные грузы, прибывающие в палестинский анклав из Египта.
В агентстве подчеркивают, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения.
Напомним, 7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.
Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.
На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.
22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины.
Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить связью казахстанцев, находящихся в секторе Газа. По данным МИД страны, информация о точном количестве казахстанцев, находящихся в секторе Газа, постоянно уточняется.
Израиль в пятницу вечером отключил телефонную связь в Газе, в результате чего Сектор Газа оказался полностью отрезаным от внешнего мира.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в суббот заявил, что война его страны с ХАМАС вступила во "вторую стадию".
Самое читаемое
- Чемпионов мира из Казахстана не допустили на ЧМ-2023 по мини-футболу
- Аида Балаева: Награда Али Окапова - это пример для нашей молодёжи
- Число погибших в шахте имени Костенко достигло 28 человек
- Взрыв на шахте имени Костенко: найдены тела 32 погибших
- Под землёй после аварии на шахте в Караганде остался 31 человек