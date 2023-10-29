Тысячи людей разграбили склады с гуманитарной помощью в секторе Газа

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о разграблении нескольких складов с гуманитарной помощью в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены", — приводит сообщение агентства телеканал Al Arabiya.

По его информации, на одном из складов БАПОР хранятся гуманитарные грузы, прибывающие в палестинский анклав из Египта.

В агентстве подчеркивают, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения.

Напомним, 7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.

Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.

22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины.

Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить связью казахстанцев, находящихся в секторе Газа. По данным МИД страны, информация о точном количестве казахстанцев, находящихся в секторе Газа, постоянно уточняется.

Израиль в пятницу вечером отключил телефонную связь в Газе, в результате чего Сектор Газа оказался полностью отрезаным от внешнего мира.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в суббот заявил, что война его страны с ХАМАС вступила во "вторую стадию".