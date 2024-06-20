Тысячи людей эвакуированы в Греции из-за лесных пожаров
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
121Фото: rua.gr
Сразу в нескольких регионах Греции пожарные пытаются локализовать очаги возгорания в горных массивах, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Более тысячи сельских жителей уже покинули свои дома.
Сейчас в стране бушуют более 60 природных пожаров. Сложная ситуация складывается около Афин. Там борьбу с огнем ведут более 150 пожарных при поддержке 45 единиц наземной спецтехники и авиации. Пламя распространяется по низкому кустарнику и оливковым деревьям. О пожарах сообщают из Салоник, из центральной части страны и с острова Лесбос.
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