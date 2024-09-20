Тысячи людей эвакуировали в Италии из-за наводнения

Около 1000 человек эвакуировали на севере Италии из-за смертоносных наводнений, обрушившихся на несколько стран Европы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sky News. Из-за стихии в Румынии, Польше, Чехии и Австрии погибло не менее 24 человек.

"Дождь лил непрерывно более 48 часов, без перерыва. "Борис" явно решил навестить наш регион," – заявила исполняющая обязанности президента Эмилии-Романьи Ирен Приоло.

К слову, в регионе закрылись школы и приостановили движение на железнодорожном транспорте.