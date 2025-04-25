В Шымкенте 65 многоэтажных и 60 частных домов остались без газоснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "QazaqGaz Aimaq".

В вышеуказанных 65 многоэтажках расположено 4228 квартир. Также без газоснабжения осталось одно промышленное предприятие. Все объекты расположены в районах Бозарык и Шимсити.

Причина – повреждение газопровода в районе Алматинской трассы.

"Трактор-экскаватор повредил подземный полиэтиленовый газопровод диаметром 315 мм, находящийся под высоким давлением. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и локализовала утечкук газа: специалисты перекрыли две задвижки на выходе газопровода из-под земли", – сообщили в компании.

Точный размер повреждённого участка будет определён после вскрытия грунта.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызваны сотрудники Абайского районного управления полиции, сообщает QazaqGaz Aimaq. Подключение к газу планируется завершить 25 апреля до 15:00.

Ранее без газоснабжения остались около 500 жителей сел Ибата и Ойык Сауранского района Туркестанской области. Водитель техники наехал на газопровод высокого давления и повредил его. Виновник аварии скрылся с места происшествия.