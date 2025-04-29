В области Улытау прокуратура добилась возврата в государственную собственность 90 тысяч гектаров земли, которые не использовались по назначению, передаёт BaigeNews.kz. Земельные участки, предназначенные для сельского хозяйства, годами простаивали без дела, несмотря на требования Земельного кодекса.

Проверка показала: землепользователи Улытауского района не соблюдали условия использования участков, чем нанесли ущерб интересам государства. По результатам надзорного акта прокуратуры, земли общей кадастровой стоимостью более 147 миллионов тенге были изъяты.

Теперь, как сообщили в надзорном ведомстве, участки будут переданы добросовестным сельским жителям - в соответствии с поручением Президента, озвученным в Послании от 2 сентября 2024 года. Возврат неиспользуемых угодий продолжится в рамках системной работы прокуратуры по рациональному использованию земельного ресурса страны.

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