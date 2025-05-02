Прокуратура Туркестанской области выявила серьёзные нарушения земельного законодательства, связанные с незаконным оформлением, передачей и использованием участков, передаёт BaigeNews.kz.

В Сауранском районе 2 тысячи гектаров сельхозземель оформлены на частных лиц по поддельным документам, после чего их целевое назначение было изменено под коммерческую деятельность. Ущерб государству оценён в 320 млн тенге, по фактам начаты два досудебных расследования.

В районе Толеби выявлено 23 случая незаконной выдачи земли, изменения назначения участков и продления аренды без участия земельной комиссии. Кроме того, 39 участков были переданы в частную собственность, но так и не были освоены в установленный срок.

По выявленным фактам прокуратура внесла акты надзора. Материалы направлены в департамент по противодействию коррупции для процессуального реагирования.

В первом квартале 2025 года по инициативе прокуратуры государству возвращены земли на сумму свыше 2 млрд тенге по кадастровой оценке.