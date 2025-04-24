С начала 2025 года на свою историческую родину вернулись 3 203 этнических казаха, официально получив статус кандасов, передаёт BaigeNews.kz. Эти люди - потомки казахов, когда-то покинувших территорию Казахстана, - сегодня снова становятся частью своей нации. С момента обретения независимости в 1991 году в страну вернулись более 1,151 миллиона кандасов.

Наибольшее число прибывших в этом году - почти половина - являются выходцами из Китая (48,1%). Следом идут этнические казахи из Узбекистана (39,5%), Туркменистана (5,8%), Монголии (2,5%), России (1,9%) и других стран (2,2%).

Портрет кандаса в 2025 году - это, прежде всего, молодое трудоспособное население. На 1 апреля 2025 года 60,7% новых переселенцев - люди трудоспособного возраста. Дети составляют 31,1%, пенсионеры - 8,2%. По уровню образования среди трудоспособных кандасов 17,9% имеют высшее образование, 27,8% - среднее специальное, а большинство (52,9%) - среднее общее. Небольшая доля (1,4%) вовсе не имеет образования.

Прибывшие этнические казахи расселяются по всей стране, но приоритетными для переселения остаются трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, а также Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области. На 2025 год государственная квота для этих регионов составляет 2 309 человек. К 1 апреля туда уже переселено 642 кандаса.

Государство оказывает всестороннюю поддержку переселенцам. Например, каждый член семьи получает субсидию на переезд - 70 МРП (примерно 275 200 тенге), а также ежемесячную помощь на аренду жилья и коммунальные услуги в течение года - от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тысяч тенге).

С начала года такие меры поддержки уже получили 147 человек, из них 94 кандаса были трудоустроены на постоянной основе. Дополнительно внедрён сертификат экономической мобильности, который помогает покрыть расходы на покупку или строительство жилья, либо оплату первоначального взноса по ипотеке. Его размер может достигать 50% стоимости жилья, но не более 4,56 миллиона тенге на семью - и это безвозмездно и безвозвратно.

Возвращение кандасов - это не просто цифры в статистике, а истории людей, воссоединяющихся с корнями, находящих своё место в новой жизни и вносящих вклад в развитие страны.

Ранее мы сообщали, что региональную квоту приёма кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в Казахстане.