В Шымкенте более 2800 домов и 15 коммунально-бытовых потребителей остались без газоснабжения из-за аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Сообщается, что 30 апреля в микрорайоне Самал-3 при прокладке интернет-кабеля повреждён подземный газопровод. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Аварийная бригада выяснила, что при проведении горизонтального бурения специалисты ТОО "ALTA" повредили газопровод среднего давления. Утечка была оперативно локализована: задвижка диаметром 150 мм перед газораспределительной установкой "Самал-3" перекрыта, газовая концентрация в радиусе 50 метров не обнаружена.

Газопровод находится на балансе ЖКХ. Подача газа будет восстановлена после полного устранения аварии.

Ранее в Шымкенте 65 многоэтажных и 60 частных домов остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода в районе Алматинской трассы.