Тысячи домов Шымкента остались без газа из-за аварии
Это не первая такая авария в городе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте более 2800 домов и 15 коммунально-бытовых потребителей остались без газоснабжения из-за аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Сообщается, что 30 апреля в микрорайоне Самал-3 при прокладке интернет-кабеля повреждён подземный газопровод. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Аварийная бригада выяснила, что при проведении горизонтального бурения специалисты ТОО "ALTA" повредили газопровод среднего давления. Утечка была оперативно локализована: задвижка диаметром 150 мм перед газораспределительной установкой "Самал-3" перекрыта, газовая концентрация в радиусе 50 метров не обнаружена.
Газопровод находится на балансе ЖКХ. Подача газа будет восстановлена после полного устранения аварии.
Ранее в Шымкенте 65 многоэтажных и 60 частных домов остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода в районе Алматинской трассы.
Самое читаемое
- Женщину убили в элитном ЖК в Атырау
- Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале
- Продлится до самой ночи: Костанайская область переживает аномальный ураган
- Ружьё принёс Шерзат – в суде показали видео допроса по резонансному делу
- "Я понял, что они идут добивать": в суде по делу Шерзата показали видео следственного эксперимента