Тысячи детей хотят быть похожими на вас – Маржикпаев сборной Казахстана по футболу

Сборную Казахстана по футболу торжественно встретили в аэропорту после матча со Словенией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

"Вы подарили множество позитивных и радостных эмоций всем казахстанцам, даже тем, кто был далек от футбола, да и от спорта в целом. Своей достойной игрой поменяли отношение ко всему футболу в стране, подняли имидж Казахстана на международной арене. Вся страна не спала и болела за вас перед своими экранами. Вы большие молодцы, сумели сплотить всю страну вокруг себя. Тысячи детей хотят быть похожими на вас и также в будущем играть за сборную Казахстана. Спасибо, ребята, за все!" - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Команда отметила, что, несмотря на то, что решающий матч был на выезде, они чувствовали, что вся страна этой ночью болеет за них.

Напомним, вчера ночью национальная сборная Казахстана встречалась со Словенией в рамках отборочного турнира Евро-2024 и уступила соперникам со счетом 2:1.

Несмотря на то, что наша сборная не смогла получить прямую путевку в финальный этап чемпионата Европы через отборочные соревнования, она сохранила возможность выйти на Евро через плей-офф Лиги Наций. Нашу команду ждут чемпионы Европы 2004 года – сборная Греции. Матч запланирован на март 2024 года в Афинах.