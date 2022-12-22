Тысячам казахстанцев простили микрокредиты в 2022 году

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В 2022 году 19 тысячам казахстанцам списали их долг по микрокредитам на общую сумму 400 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Atameken Business.

Кроме этого, частично прощены 293 тысячам заёмщикам на сумму два миллиарда тенге. Такие данные привёл председатель Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Омарханов.

По его словам, это результат работы по снижению проблемных займов. К примеру, ещё 1 июля этого года в стране в секторе МФО насчитывалось 555 тысяч заёмщиков с долгами, из них 496 тысяч – клиенты с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Путём реструктуризации, частичного или полного списания улучшить показатели смогли 400 тысяч человек. Таким образом, на 10 ноября этого года количество должников, имеющих просрочку свыше 90 дней, составляет 140 тысяч казахстанцев.

На сегодня в Казахстане насчитывается 240 компаний, у которых есть лицензия МФО. Из них услуги микрокредитования предлагают 44 организации. А вот кредитный портфель всех компаний в секторе МФО составляет 875 миллиардов тенге. К середине этого года, до принятия мер по снижению закредитованности, уровень просроченных займов был почти 66 миллиардов тенге. К слову, по данным экспертов, в розничном бизнесе услугами онлайн-компаний пользуются 1,2 миллиона человек.