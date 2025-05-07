В Посольстве Казахстана в США призвали соотечественников, которые находятся в Штатах нелегально, добровольно вернуться на родину, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ведомстве, министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о запуске новой программы добровольного возвращения на родину для иностранцев, находящихся на территории США без законного иммиграционного статуса. Тем, кто решит покинуть страну добровольно, оплатят обратный авиабилет и предоставят единовременную финансовую помощь в размере 1000 долларов США.

Как отмечается в официальном сообщении, программа направлена на поощрение упорядоченного и безопасного выезда нелегальных мигрантов без угрозы ареста или депортации. Подать заявку можно через мобильное приложение CBP Home.

"Добровольный выезд — самый безопасный, упорядоченный и экономичный способ избежать ареста и других серьёзных последствий", — подчеркнула Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Американские власти уверены: новая инициатива станет альтернативой принудительным мерам и поможет людям сохранить возможность легального въезда в США в будущем.

Посольство США призывает иностранцев, оказавшихся в стране без действующего иммиграционного статуса, серьёзно рассмотреть участие в программе.