Тысяча детей с ментальными нарушениями получат путёвки в санатории

Фото: dzen.ru

Впервые в Казахстане детей с ментальными нарушениями будут направлять на санаторно-курортное лечение, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году в пилотном режиме будут направлены 1 000 детей по стране", - сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Кроме того, 328 миллионов тенге из республиканского бюджета предусмотрено для обеспечения лиц с инвалидностью катетерами более высокого качества.

"В пилотном режиме рассматривается внедрение подушевого норматива и вовлечение частного сектора в социальные услуги", - сообщила Дуйсенова.

По её словам, пилотный проект будет проводиться в 7 регионах.