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dzen.ru Сегодня, 10:45
206
Сегодня, 10:45
206
Фото: dzen.ru

Тысяча детей с ментальными нарушениями получат путёвки в санатории

Впервые в Казахстане детей с ментальными нарушениями будут направлять на санаторно-курортное лечение, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году в пилотном режиме будут направлены 1 000 детей по стране", - сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Кроме того, 328 миллионов тенге из республиканского бюджета предусмотрено для обеспечения лиц с инвалидностью катетерами более высокого качества. 

"В пилотном режиме рассматривается внедрение подушевого норматива и вовлечение частного сектора в социальные услуги", - сообщила Дуйсенова.

По её словам, пилотный проект будет проводиться в 7 регионах.

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Сегодня, 10:45
206
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