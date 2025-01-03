Тысяча машин выдвинулись из терминала в Темиртау в сторону Астаны. Полицейские решили разделить колонну на сотни машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Смотрите за дистанцией, в том числе за боковой дистанцией. Обращайте внимание на дорогу, никуда не торопитесь, будем ехать аккуратно. Скорость будет примерно 20-30 км/час. Мы будем делить группу автомобилей по сто машин: сначала сто машин, затем патрульный автомобиль, потом еще сто машин. Главное — не обгоняйте друг друга, на пути движения есть завихрения и накаты. В колонне будет две полосы", — проинструктировал водителей первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Жаскайрат Каиров.

Для сопровождения колонны задействованы шесть экипажей батальона патрульной полиции, а также специализированная техника компании "КазАвтоЖол".

Сопровождение довезет колонну до границы Акмолинской области. Там спасатели заберут машины, которые стоят на въезде в Карагандинскую область, чтобы затем также в сопровождении доставить их в пункты назначения.

Напомним, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 авто. В результате пострадали 11 человек и образовалась гигантская пробка на закрытой трассе. Эвакированных с дороги пассажиров разместили в пунктах обогрева. Спасатели, полицейские и дорожники не рекомендут казахстанцам отправляться в дальние поездки в непогоду.

К этому часу закрытыми остаются восемь участков республиканских трасс в пяти регионах страны: в Акмолинской, ВКО, Улытау Карагандинской и Костанайской областях. В аэропорту Астаны задерживаются рейсы. Казахстанцы, которые не смогли выехать до пункта назначения из-за закрытых трасс, пересели на поезда.