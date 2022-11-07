Тёплый пляж появится в Актау

Фото: lifehacker.ru

Продвигать пляжный туризм в Мангистауской области поручил президент Казахстана, передает BаigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актау.

"Во всем мире туризм становится значимым фактором развития экономики. В нашей стране мы также уделяем приоритетное внимание индустрии туризма. Особое место в развитии данной сферы отводится Мангистау. Главным конкурентным преимуществом Мангистау является побережье Каспийского моря, которое позволяет продвигать пляжный туризм. Завершается реализация проекта по инфраструктурному развитию "тёплого пляжа" в Актау. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов в сфере туризма", - сообщил глава государства.

Он также отметил, что следует подумать над перспективой реализации международных проектов с участием прикаспийских государств, в частности такого интересного направления как круизный туризм.

"Невероятные ландшафты и уникальные пейзажи плато Устюрт и урочища Бозжыра стали настоящим магнитом для любителей экологического туризма. В целом, развитие туризма в регионе откроет возможности в кратчайшие сроки создать рабочие места, привлечь инвестиции и модернизировать инфраструктуру. Надо сказать, что это общемировая практика, в которой активная роль отводится бизнес-сообществу", - сказал президент.

Токаев сообщил, что местным властям нужно без чрезмерного вмешательства создать необходимые условия для бизнеса.