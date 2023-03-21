Тяжёлая работа: Алимханулы выложил в Сеть видео своих тренировок

Фото: twitter/Janibek Alimkhanuly

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы продолжает подготовку к защите своего титула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в Twitter Жанибек выложил видео, на котором запечатлен его тренировочный процесс на укрепление общей физподготовки в зале.

"Тяжёлая работа", — подписал публикации "Казахский стиль".

In the office 🔥 pic.twitter.com/4ncUmn5CL6 — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) March 21, 2023

Сегодня Boxingscene.com проинформировал, что очередной поединок Жанибека состоится 13 мая, а соперником станет канадец Стивен Батлер. Для Алимханулы этот бой будет первым с ноября 2022 года, когда он единогласным решением судей победил британского боксера Дензела Бентли.