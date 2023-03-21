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twitter/Janibek Alimkhanuly Сегодня, 09:42
124
Сегодня, 09:42
124
Фото: twitter/Janibek Alimkhanuly

Тяжёлая работа: Алимханулы выложил в Сеть видео своих тренировок

Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы продолжает подготовку к защите своего титула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в Twitter Жанибек выложил видео, на котором запечатлен его тренировочный процесс на укрепление общей физподготовки в зале. 

"Тяжёлая работа", — подписал публикации "Казахский стиль".

 

Сегодня Boxingscene.com проинформировал, что очередной поединок Жанибека состоится 13 мая, а соперником станет канадец Стивен Батлер. Для Алимханулы этот бой будет первым с ноября 2022 года, когда он единогласным решением судей победил британского боксера Дензела Бентли.

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Сегодня, 09:42
124
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