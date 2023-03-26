Тяжёлая битва: Рыбакина прокомментировала победу над испанкой

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Елена Рыбакина прокомментировала итог матча третьего круга турнира категории WTA 1000 в Майами, в котором она обыграла испанку Паулу Бадосу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

"Я не очень хорошо провела первый сет, но, в конце концов, нашла в себе силы. Я старалась больше сосредоточиться на подаче и стала лучше двигаться на корте. Это была действительно тяжелая битва. Я пыталась сконцентрироваться на каждом моменте. В целом, играла хорошо. Паула хорошо подавала. Я рада, что смогла победить в трех сетах", — цитирует Рыбакину официальный сайт WTA.

Во втором сете Рыбакина отыграла матчбол, подавая при счёте 4:5.

Напомним, встреча Елены и Паулу продлилась два часа и 33 минуты. Казахстанка 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15. Рыбакина обновила личный рекорд. Победа над Бадосой стала для неё 11-й кряду в WTA.

В 1/8 финала турнира в Майами (США) первой ракетке Казахстана будет противостоять бельгийка Элизе Мертенс, обыгравшая в третьем круге хорватку Петру Мартич.