Тяжкие преступления в общественных местах. Маргиналов задержали в Темиртау
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21 молодого человека задержали полицейские в Темиртау из-за причастности к вымогательству, хулиганству и хранения огнестрельного оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Карагандинской области задержали 21 темиртаусца. Молодые люди негативно влияли на оперативную обстановку региона. Стражи порядка нашли доказательства их причастности к ряду тяжких преступлений в в общественных местах.
"При задержании членов группы проведено 21 обысковое мероприятие, в ходе которых изъяты огнестрельное оружие (обрез), травматический пистолет, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества. Всего в полицию доставлено 21 лицо, в отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения “содержание под стражей”. В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям вымогательство, хулиганство и хранение огнестрельного оружия", – сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.
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