Тяжкие преступления в общественных местах. Маргиналов задержали в Темиртау

21 молодого человека задержали полицейские в Темиртау из-за причастности к вымогательству, хулиганству и хранения огнестрельного оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Карагандинской области задержали 21 темиртаусца. Молодые люди негативно влияли на оперативную обстановку региона. Стражи порядка нашли доказательства их причастности к ряду тяжких преступлений в в общественных местах.