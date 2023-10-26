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Тяжкие преступления в общественных местах. Маргиналов задержали в Темиртау

26 Октября, 10:15
АВТОР
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Polisia.kz 26 Октября, 10:15
26 Октября, 10:15
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Фото: Polisia.kz

21 молодого человека задержали полицейские в Темиртау из-за причастности к вымогательству, хулиганству и хранения огнестрельного оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Карагандинской области задержали 21 темиртаусца. Молодые люди негативно влияли на оперативную обстановку региона. Стражи порядка нашли доказательства их причастности к ряду тяжких преступлений в в общественных местах.

"При задержании членов группы проведено 21 обысковое мероприятие, в ходе которых изъяты огнестрельное оружие (обрез), травматический пистолет, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества. Всего в полицию доставлено 21 лицо, в отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения “содержание под стражей”. В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям вымогательство, хулиганство и хранение огнестрельного оружия", – сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

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