Тяжелые травмы получила 16-летняя девочка, катаясь на горке в Уральске

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У подростка диагностировали разрыв печени и переломы ребер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По предварительной информации, происшествие случилось 28 января на частной базе отдыха в районе Свистун горы.

"29 января в 1:34 в Областную детскую больницу доставлена несовершеннолетняя 2005 года рождения. Примерно в 22.:00 28 января каталась на Свистун горе и ее ударил трос. Состояние тяжёлое. Диагноз закрытая травма живота, разрыв печени, закрытый перелом 5,6,7 ребер справа. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Как именно произошел инцидент, в полиции не уточнили.