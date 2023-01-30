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  • Тяжелые травмы получила 16-летняя девочка, катаясь на горке в Уральске
рixabay Сегодня, 06:23
225
Сегодня, 06:23
225
Фото: рixabay

Тяжелые травмы получила 16-летняя девочка, катаясь на горке в Уральске

У подростка диагностировали разрыв печени и переломы ребер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По предварительной информации, происшествие случилось 28 января на частной базе отдыха в районе Свистун горы.

"29 января в 1:34 в Областную детскую больницу доставлена несовершеннолетняя 2005 года рождения. Примерно в 22.:00 28 января каталась на Свистун горе и ее ударил трос.  Состояние тяжёлое. Диагноз закрытая травма живота, разрыв печени, закрытый перелом 5,6,7 ребер справа. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Как именно произошел инцидент, в полиции не уточнили.

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#горки #подросток #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:23
225
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