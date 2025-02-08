Сотрудникам МЧС в области Абай пришлось транспортировать женщину на вездеходе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вчера вечером спасателям поступило сообщение о том, что жительница села Копа почувствовала себя плохо и требуется транспортировка ее в медучреждение. Проезд техники был затруднен в связи с тем, что дорогу замело снегом. Из города Аягоз спасатели МЧС выехали на вездеходе Трэкол", — говорится в сообщении.

Преодолев около 150 км по бездорожью, они транспортировали и передали в Тарлаулинскую врачебную амбулаторию женщину 1968 года рождения.