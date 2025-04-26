  • 26 Апреля, 12:16
  • BAIGENEWS

Тяжелобольного ребёнка доставили на вертолёте в Кызылорду

Воздушная транспортировка пациентов считается одной из самых оперативных в экстренных случаях.

Сегодня, 10:55
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: скриншот с видео

Вертолет МЧС  экстренно доставил двухлетнего малыша из села Жосалы в Кызылорду на лечение.  Ребенка сопровождала бригада врачей санитарной авиации, передаёт BaigeNews.kz.

По информации МЧС, воздушная транспортировка остается одним из самых быстрых и эффективных способов доставки пациентов в экстренных ситуациях, особенно в отдаленных регионах страны.

"Полёт прошёл без осложнений. Пилоты МЧС Казахстана и врачи с задачей профессионально справились и в безопасности доставили малыша и его маму в медучреждение областного центра", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты МЧС и санитарной авиации всегда готовы оперативно реагировать на подобные вызовы, обеспечивая безопасность и своевременную помощь пациентам.

Видео: МЧС РК

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