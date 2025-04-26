Тяжелобольного ребёнка доставили на вертолёте в Кызылорду
Воздушная транспортировка пациентов считается одной из самых оперативных в экстренных случаях.
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
115Фото: скриншот с видео
Вертолет МЧС экстренно доставил двухлетнего малыша из села Жосалы в Кызылорду на лечение. Ребенка сопровождала бригада врачей санитарной авиации, передаёт BaigeNews.kz.
По информации МЧС, воздушная транспортировка остается одним из самых быстрых и эффективных способов доставки пациентов в экстренных ситуациях, особенно в отдаленных регионах страны.
"Полёт прошёл без осложнений. Пилоты МЧС Казахстана и врачи с задачей профессионально справились и в безопасности доставили малыша и его маму в медучреждение областного центра", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты МЧС и санитарной авиации всегда готовы оперативно реагировать на подобные вызовы, обеспечивая безопасность и своевременную помощь пациентам.
Видео: МЧС РК