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  • Тяжелоатлетка Айша Омарова взяла бронзу на чемпионате Азии в Бахрейне
https://olympic.kz Сегодня, 08:18
299
Фото: https://olympic.kz

Тяжелоатлетка Айша Омарова взяла бронзу на чемпионате Азии в Бахрейне

Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Айша Омарова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Бахрейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Айша стала третьей в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья Омарова показала 217 (93+124) килограммов.

Первое место осталось за Сейедехалхам Хоссейни из Ирана - 227 (102+125) килограммов. Мотока Накажима из Японии финишировала третьей - 223 (100+123) килограмма. 

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#тяжелая атлетика
Сегодня, 08:18
299
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