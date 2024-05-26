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Тяжелоатлет Нурдос Сабыр стал чемпионом мира в Перу

Сегодня, 11:20
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НОК РК Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: НОК РК

Представитель юношеской команды Казахстана по тяжелой атлетике Нурдос Сабыр стал чемпионом мира в Лиме (Перу), передаёт BaigeNews.kz.

Ему не было равных в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья штангист поднял 333 (148+185) килограмма.

Отметим, что в прошлом году Сабыр на ЧМ был вторым.

В активе команды Казахстана теперь две награды. Ранее "серебро" завоевал Акжол Курманбек в категории до 67 килограммов.

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