Тяжелоатлет Нурдос Сабыр стал чемпионом мира в Перу
Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20Сегодня, 11:20
64Фото: НОК РК
Представитель юношеской команды Казахстана по тяжелой атлетике Нурдос Сабыр стал чемпионом мира в Лиме (Перу), передаёт BaigeNews.kz.
Ему не было равных в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья штангист поднял 333 (148+185) килограмма.
Отметим, что в прошлом году Сабыр на ЧМ был вторым.
В активе команды Казахстана теперь две награды. Ранее "серебро" завоевал Акжол Курманбек в категории до 67 килограммов.