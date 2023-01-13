Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница

Фото: sports.kz

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин сыграл свадьбу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Избранницей 34-летнего спортсмена стала столичная бизнесвумен Татьяна Гордиенко, которая руководит рядом проектов в различных сферах. Церемония бракосочетания состоялась в четверг, 12 января.

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"Сказала"да" любви, безграничному счастью и лучшему мужчине", — написала Гордиенко в сториз в Instagram.

Её подписчики пожелали паре счастливой семейной жизни: "Желаю океан счастья и любви вашей семье", "Безграничного счастья прекрасной паре", "Счастья вам огромного с Ильёй, на все года! Живите долго и счастливо! Пусть ангелы хранят вас", "Любви, тепла, гармонии".