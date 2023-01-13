open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

sports.kz Сегодня, 09:55
2285
Сегодня, 09:55
2285
Фото: sports.kz

Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин сыграл свадьбу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Избранницей 34-летнего спортсмена стала столичная бизнесвумен Татьяна Гордиенко, которая руководит рядом проектов в различных сферах. Церемония бракосочетания состоялась в четверг, 12 января.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Татьяна Гордиенко (@gordienko_tatyana_)

"Сказала"да" любви, безграничному счастью и лучшему мужчине", — написала Гордиенко в сториз в Instagram.

Её подписчики пожелали паре счастливой семейной жизни: "Желаю океан счастья и любви вашей семье", "Безграничного счастья прекрасной паре", "Счастья вам огромного с Ильёй, на все года! Живите долго и счастливо! Пусть ангелы хранят вас", "Любви, тепла, гармонии".

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Татьяна Гордиенко (@gordienko_tatyana_)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#свадьба #спортсмены #шоу-бизнес
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:55
2285
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх