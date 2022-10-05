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  • Тяжело дышать: в Казахстане назвали город с самым грязным воздухом
inform.kz Сегодня, 10:05
138
Фото: inform.kz

Тяжело дышать: в Казахстане назвали город с самым грязным воздухом

Астана возглавила список самых грязных городов в Казахстане. Специалисты Казгидромета изучали пробы воздуха в течение прошлой недели, с 27 сентября по третье октября передаёт BaigeNews.kz.

За семь дней в Астане зафиксировали 1318 случаев превышения предельно допустимых концентраций. Больше всего в районе улицы Бабатайулы. 

На втором месте по этому показателю заняла Караганда. Уровень загрязнения воздуха в этом городе почти в три раза ниже, чем в Астане — 521.

Тройку антилидеров замыкает Алматы со 123 случаями превышения предельно допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнён в Турксибском районе.

Самыми чистыми оказались Шымкент и Актобе.

Как сообщили в Казгидромете, ни на одном ПНЗ за неделю не зафиксировано случаев экстремального превышения ПДК загрязняющих веществ.

Отметим, что причину появления Астаны в топе рейтинга специалисты называли уже не раз. Такой результат эксперты связывают с выбросами от дорожного движения и устаревшим транспортным парком.

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#статистика #экология #воздух #Казгидромет #Астана
Журналист
Сегодня, 10:05
138
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