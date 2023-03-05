"Ты следующий": Шавкат Рахмонов выбрал соперника после победы на UFC

Фото: sports.kz

Непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов сделал заявление о своем следующем сопернике после победы над американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе, передает Sports.kz.

"Колби Ковингтон, готовься, ты — следующий!" — сказал "Номад" сразу после боя в октагоне.

Кроме того, Рахмонов сообщил о намерении сразиться в будущем за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, предупредив об этом Леона Эдвардса и Камару Усмана, которые должны оспорить пояс в скором времени.

Напомним, что Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде топового поединка UFC.