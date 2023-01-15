Twitter закрывает ряд международных офисов

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Американская компания-владелец одноимённой социальной сети Twitter закрыла не менее 12 международных офисов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на habr.com.

Также в ближайшие компания прекратит работу нескольких офисов в США.

Закрытие подразделений должно привести к увольнению сотен сотрудников Twitter в дополнение к тысячам работников, которых сократили после приобретения компании Илоном Маском в прошлом году.

В настоящий момент работу офисов закрыли в Гонконге и на Филиппинах, а также в Мексике и странах Африки. Работу офисов прекратят в Австралии, Южной Корее, Индии и в некоторых странах Европы.

По словам источников, главный офис Twitter в Сингапуре должны были закрыть 13 января из-за неуплаты за аренду. Маск всё же внёс плату и призвал сотрудников вернуться на рабочее место в штаб-квартиру компании в Азии.

Ранее у Twitter были десятки международных офисов в крупных городах, включая Париж, Мадрид, Берлин, Манилу, Мумбаи, Бангалор и Джакарту, а также примерно 20 офисов в США. Теперь компания намерена ограничиться присутствием в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Токио и Дублине.

В 2021 году Twitter открыла свой последний офис в Гане. Чтобы служить общественному диалогу, компания должна быть погружена в богатые и яркие сообщества, которые стимулируют общение на африканском континенте, отметил один из бывших руководителей Twitter Кайвон Бейкпур.

Открытый в 2015 году офис в Сингапуре за прошлый год расширился за счёт увеличения площадей и привлечения разработчиков в регионе. Масштабирование инженерных центров за пределами США ускорит создание глобального, инклюзивного и доступного продукта за счёт распределения рабочей силы, уверяют в Twitter.

Остальные международные офисы открывали в качестве аванпостов для деловых операций, включая проектирование и продажу рекламы, которая составляет почти весь доход Twitter.

Из-за ухудшения финансового положения и амбициозных планов, связанных с доходами от подписок, Маск вынужден постоянно сокращать расходы и увольнять персонал. Компания уменьшила объём льгот и привилегий сотрудников. На прошлой неделе под увольнения попали работники отделов доверия, безопасности и монетизации. Twitter продолжает сокращать отдельных сотрудников, которые вызвали недовольство Маска.